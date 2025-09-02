กทม.เผยสถานการณ์โควิด-ไข้หวัดใหญ่แนวโน้มลดลง แต่เฝ้าระวังต่อเนื่อง

รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2568 โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร นพ.สุนทร สุนทรชาติ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้าและผ่านระบบออนไลน์
ที่ประชุม สำนักอนามัยรายงานสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้
-สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่
ผู้ป่วยรายใหม่ในช่วงเดือน ม.ค. - ส.ค. 68 มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจากต้นปี โดยในเดือน ม.ค. มีผู้ป่วยใหม่ 12,121 ราย และในเดือน มิ.ย. ลดลงเหลือ 3,732 ราย ก่อนกลับมาสูงขึ้นเล็กน้อยในเดือน ก.ค. จำนวน 5,482 ราย และ ส.ค. 5,904 ราย สำหรับปี 68 มีผู้ป่วยสะสมกว่า 63,165 ราย ซึ่งสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังถึง 4.9 เท่า โดยกลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือเด็กวัยเรียนอายุ 5-14 ปี และกลุ่มอายุ 35-44 ปี จึงแนะนำให้กลุ่มเสี่ยง 608 สวมหน้ากาก ล้างมือ และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับพื้นที่เสี่ยง เช่น โรงเรียน หอพัก เรือนจำ ควรมีการคัดกรองอาการ หากพบผู้ป่วยให้หยุดงานหรือหยุดเรียนและแยกตัวทันที
-สถานการณ์โรคโควิด-19
แม้จะมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในช่วงกลางปี แต่ความรุนแรงของโรคลดลงอย่างชัดเจน โดยมีผู้ป่วยรายใหม่เหลือเพียงหลักร้อยรายต่อสัปดาห์ แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจทำให้กลับมาระบาดอีกครั้ง เช่น ฤดูฝน โรงเรียนเปิดเทอม และกิจกรรมรวมกลุ่มขนาดใหญ่ ส่วนผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. – 1 ก.ย. 68 จำนวน 154,097 ราย เสียชีวิตสะสม 14 ราย
-สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 23 ส.ค. 68 พบผู้ป่วย 2,401 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง โดยกลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 15-18 ปี รองลงมาคือ 5 - 14 ปี และ 19 - 22 ปี ตามลำดับ แต่ภาพรวมยังสามารถควบคุมได้ นอกจากนี้ กทม. ยังคงเดินหน้าสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ต่าง ๆ และพบว่าค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในชุมชนและสวนสาธารณะมีค่าสูง ส่วนสถานศึกษายังรักษาค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายได้ดี
นอกจากนี้ ยังมีการรายงานสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะโรคซิฟิลิสและหนองในที่พบมากในกลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปี รวมถึงการรายงานความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ได้จัดสรรให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. ซึ่งมีการฉีดไปแล้วเป็นจำนวนมาก
ในการนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบในแนวทางขับเคลื่อนงานแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในแรงงานต่างด้าวและประชากรแฝง ปี 2658 – 2570 โดยมีสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) และกรมควบคุมโรค เป็นเจ้าภาพหลัก เพื่อส่งเสริมการใช้ข้อมูลชีวภาพ (Biometric) เพื่อยืนยันตัวตน โดยจะนำร่องใน 6 เขต ได้แก่ เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม เขตบางขุนเทียน เขตบางแค เขตตลิ่งชัน และเขตบางบอน ซึ่งเป็นการดำเนินงานบนโซนสุขภาพของกรุงเทพมหานคร ดูแลโดยโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมอบหมายสำนักอนามัยและสำนักการแพทย์ ประสาน สปคม. หารือแนวทางการดำเนินงานต่อไป