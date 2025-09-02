xs
หุ้นไทยปิดตลาดบวก 4.30 จุด มูลค่าซื้อขาย 34,424.58 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดที่ระดับ 1,248.78 จุด ปรับขึ้น 4.30 จุด (+0.35%) มูลค่าซื้อขาย 34,424.58 ล้านบาท