พรรคประชาชนชวนสมาชิกทั่วประเทศแสดงความเห็นต่อการโหวตเลือกนายกฯ ผ่าน LINE OA

พรรคประชาชนขอเชิญชวนสมาชิกพรรคทั่วประเทศ แสดงความเห็นต่อการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีผ่านช่องทาง LINE OA
จากสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบันที่จำเป็นต้องมีการเลือกนายกฯ คนใหม่ พรรคประชาชนกำลังพิจารณาว่าเราจะใช้เสียง สส. ในสภาทั้ง 143 เสียงอย่างไรเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับประเทศ นั่นคือการนำไปสู่การยุบสภาและเลือกตั้งใหม่โดยเร็วที่สุด เพื่อให้การตัดสินใจของเรามาจากการรับฟังความเห็นที่หลากหลายและรอบด้าน พรรคประชาชนขอเชิญชวนสมาชิกพรรคประชาชนทั่วประเทศกว่า 105,000 คน ผู้เป็นเจ้าของพรรค ร่วมแสดงความเห็นต่อการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ ผ่านช่องทาง LINE OA
ขั้นตอนง่ายๆ เพียง
1. คลิกลิงก์ https://line.me/ti/p/@peoplesth หรือสแกน QR code ที่ภาพ ลิงก์จะนำท่านเข้าไปสู่แอปพลิเคชัน LINE
2. กรอกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับ OTP
3. เมื่อกรอก OTP ที่ได้รับแล้ว ระบบจะโชว์ข้อมูลการเป็นสมาชิกพรรคประชาชนของท่าน กดปุ่มสีส้มแสดงความเห็น
4. ระบบจะนำท่านไปสู่หน้าที่ให้แสดงความเห็นต่อคำถาม 2 ข้อต่อไปนี้
ข้อ 1 "ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่พรรคประชาชนควรใช้เสียงในสภาผู้แทนราษฎรที่มีอยู่ประมาณ 143 เสียง เพื่อกํากับทิศทางการเมืองให้เดินหน้าสู่การยุบสภา และทําประชามติเปิดทางไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่"
o เลือกระหว่าง “เห็นด้วย ควรใช้เสียงที่มีในสภา” หรือ “ไม่เห็นด้วย ควรอยู่เฉยๆ”
ข้อ 2 หากจําเป็นต้องเลือก ท่านมีความเห็นว่าพรรคประชาชนควรยกมือสนับสนุนแคนดิเดตจากพรรคใดเป็นนายกรัฐมนตรี
o เลือกระหว่าง “พรรคเพื่อไทย” หรือ “พรรคภูมิใจไทย”
5. เสร็จแล้วกดส่งคำตอบ
-สมาชิกพรรคประชาชนทุกคน ส่งคำตอบของท่านได้แล้วตั้งแต่วันนี้
-สำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคประชาชน เราได้รับฟังความเห็นของท่านผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ทุกความเห็นจะมีส่วนสำคัญต่อการประกอบการตัดสินใจอย่างรอบด้านของผู้บริหารพรรคประชาชนเพื่อกำหนดอนาคตประเทศ