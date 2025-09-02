xs
ราคาทองคำครั้งที่ 11 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 54,150.00 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 10 เมื่อเวลา 15.21 น.ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 53,250.00 บาท ขายออกบาทละ 53,350.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 52,089.76 บาท ขายออกบาทละ 54,150.00 บาท