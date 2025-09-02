"จตุพร"ชี้พรรคประชาชนอย่ารีบตัดสินใจเลือกนายกฯ แนะยื้อไปหลัง 9 ก.ย.คดีชั้น 14 จะบีบเพื่อไทยไปเรื่อยๆ

นายจตุพร พรหมพันธุ์ วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน เฟซบุ๊กไลฟ์รายการประเทศไทยต้องมาก่อน โดยประเมินสถานการณ์เลือกนายกฯ ใหม่ว่า ขณะนี้พรรคเพื่อไทยอยู่ในอาการหน้ามืดทางการเมือง และถูกคดีชั้น 14 บีบรัดจึงเร่งรีบรับปากทุกข้อตกลงของพรรคประชาชน เพื่อหวังให้ได้เสียงมาโหวตนายชัยเกษม นิติสิริ เป็นนายกฯ
“พรรคประชาชนเป็นต่อในเกมเลือกนายกฯ ดังนั้น ให้ยื้อไปหลัง 9 ก.ย. สถานการณ์คดีชั้น 14 จะบีบรัดคอเพื่อไทยไปเรื่อยๆ แม้เพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลรักษาการ แต่คงเป็นได้ไม่นาน แต่หากพรรคประชาชนรีบตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมถูกอาการหน้ามืดหลอกให้รับปากทุกอย่าง เมื่อเพื่อไทยหรือภูมิใจไทย ได้ในสิ่งที่ต้องการแล้ว พรรคประชาชนย่อมหมดความสำคัญ”
อีกทั้งย้ำว่า คณะรวมพลังแผ่นดินชุมนุมเมื่อ 31 ส.ค.ที่ผ่านมา แสดงจุดยืนชัดเจนไม่เอาแคนดิเดตนายกฯ จากพรรคเพื่อไทยและถ้าพรรคประชาชนไม่เลือกใครแล้วเท่ากับเลือกพรรคเพื่อไทยเป็นนายกฯ เพราะทำให้พรรคเพื่อไทยได้รักษาการนายกฯ แบบเป็ดง่อยไปเรื่อยๆ จนครบวาระ
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ผลการประชุมพรรคประชาชนยังไม่มีข้อสรุปจะเลือกนายกฯ จากพรรคใด สถานการณ์นายกฯ จึงอยู่ท่ามกลางรัก 3 เส้า แต่พรรคเพื่อไทยขู่ถ้าไม่เลือกนายกฯ จากเพื่อไทย ก็จะยุบสภา ดังนั้น ถ้าอยากยุบสภาพรรคประชาชนต้องเลือกนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นนายกฯ พร้อมท้าทายพรรคเพื่อไทยให้ยุบสภาเลย เพื่อไม่ให้การเมืองอยู่กับความอึมครึม
"ความอีหลักอีเหลื่อเช่นนี้ จึงกดดันพรรคเพื่อไทยมากกว่า เพราะต้องตัดสินใจก่อน 9 ก.ย. นี้ ซึ่งศาลฎีกานักการเมืองจะตัดสินคดีชั้น 14 ของทักษิณ ชินวัตร ดังนั้น ถ้าการเลือกนายกฯ เดินไปถึง 9 ก.ย.แล้วจะเป็นผลดีกับพรรคภูมิใจไทย เพราะจะเกิดสถานการณ์ทักษิณ ไปศาลหรือไม่ ถ้าไม่ไปแสดงว่า ไม่อยู่แล้ว อาจออกนอกประเทศ และถ้าไปฟังหากผลเป็นลบต้องกลับเรือนจำ ติดคุก"
นายจตุพร กล่าวว่า ภายในพรรคเพื่อไทยขณะนี้ สส.เริ่มแพแตกกัน หากทักษิณ ไม่ไปฟังการตัดสินของศาลแล้ว นักการเมืองระดับใหญ่จะทยอยอพยพออกจากพรรค อย่างไรก็ตาม ถ้าพรรคประชาชนลากตัดสินใจโหวตให้ใครเป็นนายกฯ ไปหลัง 9 ก.ย. การอยู่หรือไม่อยู่ของทักษิณ จะทำให้เสียง สส.เพื่อไทยข้ามมาโหวตให้นายอนุทิน เป็นนายกฯ มากขึ้น รวมแล้วถ้าได้เสียงเกินครึ่งสภา คงไม่จำเป็นต้องใช้เสียงจากพรรคประชาชนมาโหวตหนุนด้วย
ดังนั้น การเลือกนายกฯ ใหม่ จุดหักเหสำคัญจึงอยู่ที่ทักษิณกับคดีชั้น 14 ซึ่งต้องชี้ชะตากัน 9 ก.ย. สถานการณ์แบบนี้พรรคประชาชนคงแสดงจุดยืนแบบหล่อๆ ได้ไม่นาน แต่ถ้าพรรคเพื่อไทยชิงยุบสภาก่อน แต่คงถูกร้องให้ศาล รธน.คุ้มครอง และชี้ขาดว่า รักษาการนายกฯ มีอำนาจยุบสภาได้หรือไม่
อีกทั้งกล่าวว่า การเมืองเดินมาถึงทางเลือกสำคัญ ถ้าพรรคประชาชนเอาพรรคเพื่อไทยต้องเจอกับขบวนประชาชนออกมาต่อต้าน และพรรคประชาชนจะตายไปกับพรรคเพื่อไทยในกระแสอารมณ์ชิงชัง ขยะแขยงกดดัน และเมื่อไปกอดกับพรรคล้มเหลวต่อการแก้ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา รวมทั้งไม่มีผลงานแก้ปัญหาชาติตามนโยบายหาเสียงไว้
"ถ้าพรรคประชาชนไปเลือกเพื่อไทยแล้ว บาดแผลการเมืองแบบถูกหักหลัง ตระบัดสัตย์ ทรยศและฉีกสัตยาบันก็นำมาใช้ไม่ได้ เพราะไปคืนดีกันแล้ว ที่สำคัญพรรคเพื่อไทยยังรับปากนำ รธน. 40 มาใช้แก้ไข รธน. 60 ซึ่งทำไม่ได้ยังกล้าหลอก พูดส่งเดชไปเรื่อย"
นายจตุพร กล่าวว่า การแก้ รธน. นั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากเสียงวุฒิสภาจำนวน 1 ใน 3 ด้วย ซึ่งสิ่งนี้พรรคเพื่อไทยไม่มีเหมือนพรรคภูมิใจไทย โดยพรรคเพื่อไทยรับปากจะแก้ รธน. ย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะไม่มีเสียง สว.มาสนับสนุน ดังนั้น การแก้ รธน.จึงแสดงถึงการหลอกพรรคประชาชนอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์อารมณ์ของภาคประชาชนขณะนี้เบื่อหน่ายพรรคเพื่อไทยเต็มทน ถ้าพรรคประชาชนเลือกเพื่อไทยคนจะลงถนนกดดันมากขึ้น หากเลือกภูมิใจไทยการยุบสภาใน 4 เดือน แต่การเป็นรัฐบาลจะอยู่นานถึง 8-9 เดือนจนกว่ากระบวนการเลือกตั้งและได้รัฐบาลใม่มาทำหน้าที่
อีกทั้งสถานการณ์หนึ่งคือ ถ้า ปปช. วินิจฉัยกรณีฝ่าฝืน ม.144 ตาม รธน.60 แล้ว ย่อมทำให้ ครม. พรรคการเมือง เสี่ยงถูกลงโทษตัดสิทธิ์การเมือง ชดใช้เงินคืนรัฐ ซึ่งสถานการณ์แบบนี้จะได้ปลัดกระทรวงมาทำหน้าที่ รมต.และเลือกปลัดคนหนึ่งเป็นนายกฯ บริหารประเทศชั่วคราว
“คณะรวมพลังแผ่นดิน จึงขีดเส้นแค่ไม่เอาชัยเกษม จากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกฯ เพื่อต้องการให้ระบบเดินไป ส่วนไปไม่ได้ก็เป็นเรื่องของคุณ ไม่ใช่เรื่องของเรา ถ้าสถานการณ์ลากข้าม 9 ก.ย.แล้ว สถานการณ์จะบีบรัดเพื่อไทยต้องลงมือยุบสภาก่อน”
นายจตุพร กล่าวว่า การเมืองขณะนี้แปลกประหลาดมาก เพื่อไทยไปขอเสียงพรรคประชาชนด้วยคำขู่ว่า ถ้าไม่เลือกเราแล้วจะยุบสภา และบางคนในพรรคเพื่อไทยเสนอแบบหยามเหยียดว่า ถ้าเลือกเพื่อไทย พรรคประชาชนจะได้ส่งคนมาเป็น รมต.ฝึกงาน ทั้งๆ ที่เพื่อไทยยังเอาตัวไม่รอดเลย
ประเทศไทยต้องมาก่อน