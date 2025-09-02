’ไอซ์ รักชนก‘ตั้ง 2 ข้อสังเกต’ชัยเกษม‘ให้สัมภาษณ์ ถามมีฮีโร่ขี่ม้าขาวในใจใช่หรือไม่

น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.กทม.พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า“แดง น้ำเงิน หรือ ไม่เลือกใครเลย
โหวตเตอร์และประชาชนจำนวนมาก ให้ความเห็นว่าพรรคประชาชนควรอยู่เฉยๆ ไม่ต้องทำอะไร ซึ่งจะเป็นผลดีที่สุดกับพรรค แต่พวกเรายืนยันมาตลอดว่า สุดท้ายถ้ายึดเอาผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้ง อย่างไรก็ต้องเลือก มิเช่นนั้นหนทางอาจไหลไปสู่ฉากทัศน์แบบที่ไม่เป็นผลดีต่อระบอบประชาธิปไตยได้ 2 ทาง คือประยุทธ์ จันทร์โอชา อาจกลับมา หรืออาจนำไปสู่นายกรัฐมนตรี มาตรา 5 หลายคนบอกว่าพวกเรากังวลมากเกินไป และอีกหลายคนบอกว่า ดีเอาเลยให้มันเละ
วันนี้ คุณชัยเกษมได้ให้สัมภาษณ์ โดยมีเนื้อหาที่น่าตั้งข้อสังเกต 2ข้อ
1) พรรคเพื่อไทย ไม่เคยทาบทามหรือคุยอย่างเป็นทางการกับแคนดิเดตนายกของตัวเอง เรื่องการจัดตั้งรัฐบาล
2) พรรคเพื่อไทย อาจจะไม่ได้ต้องการคุณชัยเกษมเป็นนายก แต่อาจจะมีฮีโร่ ขี่ม้าขาว อยู่ในใจ..
การสื่อสารของคุณชัยเกษมวันนี้ บอกนัยยะ แปลความได้ว่าอย่างไร ทุกคนคงสามารถวิเคราะห์ได้ ที่พรรคเพื่อไทยดูเหมือนจะไม่กระตือรือร้นในการรวมเสียง ไม่แสดงความจริงจังในการตอบรับข้อเสนอ ทั้งหมดนี้เพราะมีฮีโร่ขี่ม้าขาวในใจใช่หรือไม่
ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง ฮีโร่ขี่ม้าขาวจะมาพร้อมอำนาจบางอย่างที่จะทำให้รัฐบาลที่ไม่ได้มาจากฉันทามติของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่ยาวต่อไปอีก 2 ปี ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือเหตุผลที่เราต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างเพื่อให้นำไปสู่การยุบสภาให้เร็วที่สุด”