ราคาทองคำครั้งที่ 10 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 54,100.00 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 10 เมื่อเวลา 15.06 น.ปรับลง 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 53,200.00 บาท ขายออกบาทละ 53,300.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 52,135.24 บาท ขายออกบาทละ 54,100.00 บาท