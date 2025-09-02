"นิพิฏฐ์"แนะ ปชช.เลือกนักการเมืองด้วยความเชื่ออันบริสุทธิ์ หากเลือกด้วยใจบริสุทธิ์อาจเลือกผิดได้

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า หัดทรยศเสียบ้าง
-ผมเห็นความทุกข์ยาก ของประชาชน เมื่อวานนั่งแท็กซี่เข้าบ้าน คนขับแท็กซี่บ่นว่า เศรษฐกิจไม่ดี ผมบอกว่า ตามบ้านนอกก็เหมือนกัน ชาวบ้านลำบาก
-แท็กซี่ จำผมได้ เขาชวนคุยเรื่องการเมือง เขาบ่นว่า ชาวบ้านหมดหวังกับนักการเมือง
-เขาถามว่า นายกรัฐมนตรีจะได้ใคร หรือ จะยุบสภาหรือเปล่า ผมตอบว่า อย่าคุยกันเรื่องนี้เลย เป็นไปได้หมด เหตุผลของเรากับเหตุผลของนักการเมืองไม่ตรงกันหรอก
-ผมบอกเขาว่า อย่าหวังพึ่งรัฐบาลเยอะเกินไป ให้พึ่งตัวเองก่อน เรื่องหนักๆค่อยพึ่งรัฐบาล
-ที่บ้านเมืองวุ่นวายเพราะเราพึ่งนักการเมืองแบบ“อุปถัมภ์” แล้วตกอยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ กลายเป็นบุญคุณที่ต้องตอบแทนด้วยการเลือกเขา เวลามีการเลือกตั้ง
-แท็กซี่ถามผมว่า จะทำอย่างไร ผมตอบว่า“หัดทรยศเสียบ้าง” แล้วเลือกนักการเมืองด้วยความเชื่ออันบริสุทธิ์ของคุณ หากคุณเลือกใครด้วยใจบริสุทธิ์ คุณอาจเลือกผิดได้ หรือถูกได้ แต่ในระบอบประชาธิปไตย หากคุณเลือกด้วยใจบริสุทธิ์ อย่างเสรี เขายอมรับได้ และไม่มีใครโทษคุณ
-แต่หากคุณเลือกเพราะ“เงิน” หรือ ผลประโยชน์อื่นใด เลือกแล้วบ้านเมืองเสียหาย คุณก็ต้องโทษตัวคุณเองบ้าง อย่าโทษนักการเมืองฝ่ายเดียว ผมพูดจบ แท็กซี่เงียบตลอด ไม่พูดอะไรอีกเลย
-ก่อนลงจากรถ แท็กซี่หันมาพูดกับผมว่า คราวหน้าผมจะทรยศมัน ผมหัวเราะแล้วแถมทิปให้ 50 บาท เป็นค่าทรยศ 🤣