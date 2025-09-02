กรมบัญชีกลางเตือนระวังการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อ-แลกสินค้ากับรถเร่

กรมบัญชีกลางขอเตือนประชาชนผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ระมัดระวังการใช้สิทธิสวัสดิการกับร้านค้าที่กระทำผิดเงื่อนไข โดยเฉพาะรถเร่ที่ตระเวนขายสินค้าในพื้นที่ต่างๆ เนื่องจากพบว่าร้านค้าเหล่านี้มีพฤติกรรมหลอกลวง ซึ่งจะส่งผลกระทบวงเงินสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิที่ใช้สิทธิกับรถเร่ดังกล่าว
เนื่องด้วยกรมบัญชีกลางได้รับแจ้งจากสำนักงานคลังจังหวัดต่างๆ ว่าผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหลายรายไม่สามารถใช้สิทธิสวัสดิการได้ เนื่องจากถูกแอบอ้างใช้สิทธิที่ร้านค้าข้ามพื้นที่ (ต่างจังหวัด) ซึ่งผู้มีสิทธิไม่ได้เป็นผู้ใช้สิทธิดังกล่าว และจากการตรวจสอบพบว่า เกิดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ตระเวนขายสินค้าด้วยรถเร่ในพื้นที่ต่างๆ และใช้แอปพลิเคชันถุงเงินในการรับชำระวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า และวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม โดยหลอกให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปซื้อของหรือแลกของ เช่น ไข่ น้ำมันพืช เป็นต้น ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ผิดเงื่อนไขตามประกาศกรมการค้าภายใน และประกาศกรมธุรกิจพลังงาน