"เทพไท"เชื่อหากเกมเลือกนายกฯ ยืดเยื้อจบไม่ลง "ลุงตู่"จะคัมแบ็คเป็นนายกฯ คนกลาง

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า การเมืองไม่มีทางออก ลุงตู่ จะคัมแบ็ค
เกมชิงธงจัดตั้งรัฐบาล ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทย ดูทำท่าจะยืดเยื้อออกไป เมื่อพรรคตัวแปรอย่างพรรคประชาชน ยังไม่มีมติ ยังไม่ฟันธงว่า จะสนับสนุนใคร ระหว่างนายอนุทิน ชาญวีรกูล หรือนายชัยเกษม นิติสิริ เป็นนายกรัฐมนตรี ทั้งที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ได้ออกหนังสือเชิญประชุม ในวันพุธที่3 วันพฤหัสบดีที่4 วันศุกร์ที่5 กันยายนไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่เมื่อยังไม่ได้ข้อยุติว่า ฝ่ายใดจะได้รับเสียงสนับสนุนเป็นเสียงข้างมาก เพื่อที่จะโหวตเลือกในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้
จึงทำให้เกมนี้ยืดเยื้อออกไป ถ้าหากว่าเกมเลือกนายกรัฐมนตรียืดเยื้อออกไป โดยผลจากการที่พรรคประชาชนยังไม่มีมติชี้ขาดแบบนี้ ถ้าหากในสัปดาห์นี้ไม่มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร การทอดเวลาออกไป ก็จะเป็นผลดีต่อฝ่ายใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายพรรคประชาชน ที่ไม่ต้องการเห็นบุคคลอื่นนอกเหนือจาก2คนนี้มาเป็นนายกรัฐมนตรี
ถ้าเกมนี้จบไม่ลง การเมืองถึงทางตัน พรรคประชาชนไม่โหวตตามที่ประกาศไว้ ก็เป็นไปได้ว่า ฝ่ายของพรรคเพื่อไทย คุณทักษิณ ชินวัตร คงจะไม่อยู่นิ่ง เดินหน้าเปิดดีลกับฝ่ายอนุรักษ์นิยม และเมื่อถึงวันนั้นนายกรัฐมนตรี ที่ชื่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนกลาง ทำให้ทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทย จำเป็นต้องยอมรับ ส่วนคนที่ไม่อยากจะได้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี คือพรรคประชาชน
เพราะฉะนั้นเพื่อให้เกมแย่งชิงอำนาจมีข้อยุติ การเมืองมีทางออก อยากให้พรรคประชาชนรีบตัดสินใจ มีมติว่าจะเลือกให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ครับ