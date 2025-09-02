ครม.ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.เพิ่มขีดความสามารถฯ-เคาะงบกลางโครงการจำเป็นเร่งด่วน

นายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติร่าง พ.ร.บ.การเพิ่มขีดความสามารถของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งกฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่ต้องการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ในการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อสนับสนุนให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทย โดยร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว จะส่งให้กฤษฎีกาตรวจสอบร่าง ก่อนส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป
ขณะเดียวกัน ที่ประชุมฯ ได้รับทราบข้อห่วงใยของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพคนพิการ พ.ศ.2550 ซึ่งในอดีตที่ผ่านมากฎหมายฉบับนี้ รัฐบาลต้องการให้มีคนพิการเข้าทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ ตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ โดยปัจจุบันมีคนพิการถึง 2,206,343 คน แต่เข้าทำงานเพียง 18,000 คน จึงมีมติให้ไปจำแนกประเภทคนพิการ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการทำงานมากขึ้นตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้
นอกจากนี้ ที่ประชุม ยังมีการอนุมัติงบกลางในหลายรายการ สำหรับโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เช่น โครงการอาหารเสริมนมในโรงเรียนเอกชน เป็นต้น