"สรวงศ์"เผย ครม.วันนี้ไม่มีหารือยุบสภา-ประชุมพรรคเพื่อไทยถกปมการเมือง

นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่าในวันนี้ เป็นการประชุมตามวาระปกติ เป็นการพิจารณาเพื่อทราบ รวมถึงการแต่งตั้งโฆษก ประชุมสำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ดำรงตำแหน่งเช่นเดิม และไม่มีการพูดคุยถึงเรื่องการยุบสภา
ส่วนวันนี้ที่ประชุมพรรคเพื่อไทย จะมีการหารือถึงประเด็นทางการเมือง รวมถึงการเรื่องแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค โดยจะต้องฟังความคิดเห็นของสมาชิกพรรค เพราะ สส. หลายคนมีข้อคิดเห็นที่ต่างกัน โดยในวันนี้นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย จะเดินทางเข้าร่วมประชุมพรรคในวันนี้ด้วย