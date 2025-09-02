อังกฤษเตรียมมอบความช่วยเหลือแก่ชาวอัฟกันจากแผ่นดินไหวครั้งรุนแรง

อังกฤษเตรียมจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่า 1 ล้านปอนด์ หรือราว 1.35 ล้านดอลลาร์ แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวเมื่อเร็ว ๆ นี้ ในอัฟกานิสถาน พร้อมยืนยันจะทำให้แน่ใจว่าความช่วยเหลือจะไม่ตกไปอยู่ในมือรัฐบาลตาลีบันในปัจจุบัน โดยจะส่งผ่านไปทางพันธมิตรต่าง ๆ ได้แก่ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) และสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC)
เจ้าหน้าที่ระบุว่า เหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ (31 ส.ค.) ซึ่งเป็นหนึ่งในแผ่นดินไหวครั้งเลวร้ายที่สุดของอัฟกานิสถาน ได้คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 800 รายและทำให้มีผู้บาดเจ็บอีกอย่างน้อย 2,800 ราย ขณะที่ปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไป
อย่างไรก็ตาม การรับมือกับวิกฤตการณ์ของอัฟกานิสถานครั้งนี้ต้องเผชิญกับอุปสรรคจากเงินทุนสนับสนุนที่ลดลง อันเกิดจากการตัดความช่วยเหลือจากสหรัฐฯ
เดวิด แลมมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษกล่าวในแถลงการณ์ว่า อังกฤษยังคงมุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนชาวอัฟกานิสถาน และเงินทุนฉุกเฉินนี้จะช่วยให้พันธมิตรของเราสามารถจัดส่งบริการทางการแพทย์ที่จำเป็นและสิ่งของบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด