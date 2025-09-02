สว. ถกงบฯ ปี 69 ราบรื่น เตรียมลงมติเย็นนี้

นายพิสิษฐ์ อภิวัฒาพงศ์ สว. ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) กล่าวถึงภาพรวมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ว่า วานนี้ (1 ก.ย.) มีการแบ่งการอภิปรายออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1. ภาพรวมและงบกลาง 2. ด้านเศรษฐกิจ 3. ด้านสังคม 4. ความมั่นคง 5. ด้านภัยพิบัติ และ 6. ด้านบริหารทั่วไป โดยด้านที่ 1-3 ได้อภิปรายจบไปแล้ว
ส่วนวันนี้จะพิจารณาต่อในด้านที่ 4-6 ซึ่งจะมีการลงมติภายในวันนี้ และคาดว่าจะเสร็จสิ้นในเวลา 16.00-17.00 น.
นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า บรรยากาศการอภิปรายวันแรกที่ผ่านมา ถือว่าราบรื่นดี ไม่มีอุปสรรคอะไร สมาชิกทุกคนได้อภิปรายตั้งข้อสังเกตไว้อย่างเต็มที่
ส่วนแนวโน้มการลงมตินั้น นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า งบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐบาล จึงจำเป็นที่จะต้องให้ผ่าน ส่วนสมาชิกคนอื่นจะคิดเห็นอย่างไรนั้นตนขอไม่ก้าวล่วง