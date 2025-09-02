ครม.มอบรองนายกฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ-"จิรายุ"นั่งโฆษกรัฐบาลต่อ

นายชูศักดิ์ ศิรินิล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายหน้าที่รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เรียงตามลำดับ ดังนี้ 1.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี 2.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี 3.นายพิชัย ชุณวชิร และ 4.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เหมือนที่เคยปฏิบัติมา
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองเท่าที่จำเป็น โดยตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้ทำหน้าที่ต่อเพื่อคอยประสานรับหนังสือจากมวลชน รวมถึงแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ มาทำหน้าที่เหมือนเดิม
เมื่อถามว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีการพูดถึงเรื่องของการยุบสภาหรือไม่ นายชูศักดิ์ กล่าวว่า ไม่ได้พูดถึง แต่พูดถึงวาระปกติ