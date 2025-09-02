ธ.กรุงเทพแจงแอปฯ ขัดข้อง คาดแก้ไขเสร็จไม่เกินบ่ายสอง ยันยอดเงินในบัญชีไม่หาย

จากกรณีผู้ใช้โซเชียล และลูกค้าธนาคารกรุงเทพ ได้โพสต์และแชร์ข้อความว่า ไม่สามารถใช้โมบายแบงก์กิ้ง ธนาคารกรุงเทพ ได้อย่างราบรื่น บางรายมีเหตุขัดข้อง ติดตัด โดยส่วนใหญ่พบว่า ยอดเงินที่แสดงไม่ตรงกับการทำธุรกรรม และบางรายการยอดเงินหาย อยู่ไม่ครบ
ล่าสุดจากการสอบถาม ธนาคารกรุงเทพ ชี้แจงว่า ด้วยช่วงคืนวันจันทร์ (1 ก.ย.) ที่ผ่านมา ระบบเกิดข้อขัดข้อง ส่งผลต่อการเเสดงรายการเคลื่อนไหวและยอดเงินในบัญชีเงินฝากบางบัญชี ธนาคารกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันนี้ (2 ก.ย.) เวลาไม่เกิน 14.00 น.
ธนาคารกรุงเทพขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
พร้อมกันนี้ ธนาคารกรุงเทพ ยืนยันว่า ยอดเงินในบัญชีอยู่ครบ ไม่สูญหาย