โฆษก ภท.เชื่อการเมืองยังไม่ถึงทางตัน ไม่ถึงขั้นยุบสภา

น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี โฆษกพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงกระแสข่าวการยุบสภา มีข้อกังวลอะไรหรือไม่ ว่า แต่ละคนแต่ละตำแหน่งก็มีหน้าที่ของตนเอง เรื่องบางเรื่องพรรคภูมิใจไทยอยู่ในกติกา ส่วนเรื่องสมการในอนาคต พรรคภูมิใจไทยไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้น เพราะตอนนี้กำลังรอคำตอบในหลายๆ อย่างง
เมื่อถามว่า หากมีการยุบสภาเกิดขึ้นจริง พรรคภูมิใจไทยจะดำเนินตามกติกาใช่หรือไม่ โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นการคาดเดา พรรคภูมิใจไทยก็ยังติดตามหลายๆ มุม ยังไม่ได้ตัดสินว่าทิศทางการเมืองจะไปทางไหน
เมื่อถามว่า มีการคาดเดาพรรคเพื่อไทยกล้าจะประกาศยุบสภาหรือไม่ ในสถานการณ์ที่ยังไม่มั่นใจว่าจะยุบได้หรือไม่ได้ โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า เรื่องนี้ขอไม่คาดเดาข้ามไปพรรคอื่น สุดท้ายแล้วแต่ละพรรคมีจุดยืนในสถานการณ์การเมืองที่แตกต่างกัน จะให้ไปคาดเดาสถานการณ์ของแต่ละพรรคเป็นเรื่องยาก ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ภายในหรือภายนอกก็แตกต่างกัน
เมื่อถามย้ำว่า กระแสข่าวพรรคประชาชนจะไม่เลือกทั้งพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทย ได้มีการเผื่อใจไว้หรือไม่ โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ใช้คำว่า เผื่อใจ คงไม่ได้ เพราะเราอยู่ด้วยการให้เกียรติกัน สุดท้ายขึ้นอยู่กับขั้นตอนที่เป็นอยู่ในขณะนี้ พรรคภูมิใจไทยมองว่ายังมีทางที่จะไปต่อ ไม่ถึงขั้นเป็นทางตันหาทางออกไม่ได้
เมื่อถามว่า ทั้งนี้ได้รับสัญญาณอะไรจากพรรคประชาชนแล้วหรือไม่ โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ยังไม่ได้รับแจ้งอะไรทั้งนั้น ได้แต่ติดตามข่าวตามที่สื่อมวลชนเสนอ ในส่วนของพรรคภูมิใจไทย ก็ทำหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
เมื่อถามย้ำว่า เป็นไปได้หรือไม่หากพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยจะกลับมาจับมือกัน หากพรรคประชาชนไม่เลือกใครเลย โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องของอนาคต นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค ได้พูดให้ชัดเจนแล้ว เราพยายามตอบในแนวทางปัจจุบันมาโดยตลอด และนายอนุทิน เน้นย้ำเรื่องนี้หลายรอบ
ส่วนเป็นการปิดประตูกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นั้น โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ดูจากเหตุการณ์หลายๆ อย่างที่ผ่านมา เราไม่รู้ว่าตอนนี้พรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทย พูดจาภาษาเดียวกันหรือไม่ พรรคภูมิใจไทยขอดูปัจจุบันและอนาคตเท่านั้น ไม่มองย้อนไปอดีต
เมื่อถามว่า การที่ผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยออกมาบอกว่า สามารถกลืนเลือดได้หากสถานการณ์มีความจำเป็นที่ต้องกลับมาร่วมมือกับพรรคภูมิใจไทย โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ขอไม่ตอบเพราะยังไม่มั่นใจว่า คำว่ากลืนเลือดคืออะไร คายเลือดคืออะไร พรรคภูมิใจไทยขอย้ำว่ามองแค่ปัจจุบันกับอนาคต การเมืองไทยยังไม่ถึงทางตัน มีทางออกเสมอ สส. ในสภา ก็ยังพร้อมทำงานภายใต้สภาชุดนี้