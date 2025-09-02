xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยปิดภาคเช้า +4.36 จุด มูลค่าซื้อขาย 20,728.01 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 4.36 จุด หรือ +0.35% ที่ระดับ 1,248.84 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 20,728.01 ล้านบาท