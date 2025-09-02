xs
ครึ่งเช้าทองปรับราคา 7 ครั้ง [+350] รูปพรรณขายออก 54,150 บาท

สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศครึ่งวันเช้า มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 7 ครั้ง ปรับขึ้นสุทธิ 350 บาท ล่าสุด (12.30 น.) ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 53,250 บาท ขายออกบาทละ 53,350 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 52,180.72 บาท ขายออกบาทละ 54,150 บาท