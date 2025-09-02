"วราวุธ"ย้ำจุดยืน ชทพ.หนุนยุบสภา คืนอำนาจให้ประชาชน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรี มีการหารือเรื่องการยุบสภาหรือไม่ว่า ยังไม่ได้รับแจ้ง โดยการยุบสภาหรือไม่เป็นสิทธิของนายกรัฐมนตรี ไม่ใช่การตัดสินใจของ ครม.
เมื่อถามว่า ส่วนตัวเห็นด้วยหรือไม่ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล หากจะมีการยุบสภาในเวลานี้ได้ นายวราวุธ กล่าวว่า คิดว่าแล้วแต่ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ ว่ามีดุลพินิจอย่างไร ควรหรือไม่ควร ส่วนตัวของตนยังไม่มีความเห็น
เมื่อถามว่า พรรคชาติไทยพัฒนา ตัดสินใจหรือยังว่าจะอยู่พรรคสีน้ำเงินหรือสีแดง นายวราวุธ กล่าวว่า การทำงานของพรรคชาติไทยจนมาเป็นพรรคชาติไทยพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เราได้รับเทียบเชิญจากพรรคเพื่อไทย (พท.) ในการเข้ามาทำงานร่วมรัฐบาล พอเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเมื่อ ปี 2567 คณะกรรมการบริหารพรรคได้ประชุมกันและมีมติยึดถือแนวทางปฏิบัติเดิม นั่นคือ ได้รับคำเชิญตกปากรับคำแล้วเราก็ทำงานอยู่ร่วมกันจนจบ จนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ ดังนั้นพอมาถึงตอนนี้ทางที่ประชุมพรรคได้มีการพูดคุยกับสส.ทุกคน แล้วว่าเรายังยึดถือแนวทางเดิมว่าการที่พรรคพท.เป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ส่งเทียบเชิญมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เรายังให้ทางพรรคพท.เป็นคนดำเนินการอยู่
เมื่อถามว่า ได้รับการติดต่อจากพรรคภูมิใจไทย บ้างหรือไม่ นายวราวุธ กล่าวว่า ก็มีการพูดคุยกันเป็นเรื่องปกติ แต่คงไม่ใช่เรื่องส่วนตัว พรรคชาติไทยพัฒนา เรามีอยู่ไม่กี่คนก็จริง แต่ให้เกียรติสมาชิกทุกคน และผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคทุกคนในการหารือกัน
เมื่อถามว่า มองว่าสถานการณ์ในวันนี้ถ้ามีการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้มีการยุบสภา หากยุบสภาแล้วสุ่มเสี่ยงมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อตีความตรงนี้มองว่าควรจะเป็นอย่างไรต่อไป นายวราวุธ กล่าวว่า ตนคิดว่าเวลามีปัญหาให้ประชาชนทั้งประเทศตัดสินใจ น่าจะเหมาะสม
เมื่อถามว่า แสดงว่าเห็นด้วยกับการยุบสภา นายวราวุธ กล่าวว่า ตนคิดว่าพี่น้องประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจดีกว่า เมื่อถามย้ำว่า คืนอำนาจให้กับประชาชนใช่หรือไม่ นายวราวุธ ตอบว่า ใช่ครับ คืนอำนาจให้กับประชาชน