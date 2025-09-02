ฝนตกหนัก-ดินถล่มในซูดาน คร่าชีวิตกว่าพันราย

นายอับเดลวาฮิด โมฮัมเหม็ด นูร์ ผู้นำกองกำลังปลดแอกซูดาน( Sudan Liberation Movement/Army) ซึ่งดูแลความมั่นคงในพื้นที่ในรัฐดาร์ฟูร์เหนือ ทางภาคตะวันตกของประเทศซูดาน ขอความช่วยเหลือจากสหประชาชาติและนานาชาติให้ช่วยส่งทีมกู้ภัยเข้ามาช่วยเก็บกู้ศพและช่วยฟื้นฟูบูรณะชุมชน หลังฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวัน ทำให้เหตุดินถล่มทับหมู่บ้านแห่งหนึ่งในแถบเทือกเขามาร์รา (Marra Mountains)เมื่อวานนี้(1 ก.ย.) มีชาวบ้านเสียชีวิต 1,000 ราย และมีผู้รอดชีวิตเหลืออยู่เพียงคนเดียว พร้อมกล่าวถึงสภาพหมู่บ้านที่เกิดเหตุว่า เสียหายหนัก แบนราบเป็นหน้ากลอง
สำหรับผู้เสียชีวิต เป็นชาวบ้านที่หนีสงครามกลางเมือง ระหว่างกองทัพซูดานกับกองกำลังสนับสนุนเคลื่อนที่เร็ว(RSF) กองกำลังกึ่งทหารในเมืองอัลฟาชีร์ เมืองเอกของรัฐดาร์ฟูร์เหนือ เข้ามาตั้งค่ายพักแรมอยู่ในแถบเทือกเขามาร์รา สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายหนักจากปัญหาขาดแคลนอาหารและยารักษาโรคในพื้นที่ เนื่องจากสงครามกลางที่ยืดเยื้อมาแล้วกว่า 2 ปี ทำให้ประชากรกว่า 8.8 ล้านคนต้องละทิ้งถิ่นฐานในประเทศและอีกกว่า 3.5 ล้านคนหลบหนีเข้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ชาด ซูดานใต้และเอธิโอเปีย เป็นอีกพื้นที่หนึ่งของโลกที่ประสบวิกฤตด้านมนุษยธรรมอย่างรุนแรงในปัจจุบัน