"จุลพันธ์" ยันทยอยโอน "ไร่ละพัน" ครบทุกกลุ่มภายใน 4 ก.ย.

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ให้ดำเนินการโครงการไร่ละ 1,000 บาท เพื่อช่วยเหลือปัจจัยการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนา ทั้งนาปรังและนาปี ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา (1.ย.) มีการโอนเงินในกลุ่มแรกไปแล้ว เป็นกลุ่มของข้าวนาปังทั่วประเทศ รวม 769,461 ราย เป็นเงิน 6,280 ล้านบาท ผลการโอนเรียบร้อยดี ส่วนวันที่ 2-4 กันยายน จะเป็นการโอนในส่วนของข้าวนาปี
โดยวันที่ 2 กันยายน ช่วงกลางวันจะเป็นการโอนในกลุ่มของภาคเหนือ รวม 286,000 กว่าราย เป็นเงิน 2,459 ล้านบาท
วันที่ 3 กันยายนเป็นกลุ่มของภาคอีสาน 1,291,000 ราย เป็นเงิน 10,586 ล้านบาท และวันที่ 4 กันยายนซึ่งเป็นวันสุดท้ายจะเป็นการโอนของกลุ่มเกษตรกรภาคอื่น ๆ ที่เหลือ 137,000 ราย เป็นเงิน 1,254 ล้านบาท รวมผู้ได้รับประโยชน์ 2,485,000 ราย วงเงินรวม 20,580 ล้านบาท
ทั้งนี้ หากสังเกตจะพบว่ายังมีเงินคงค้างอยู่อีก 20,000 กว่าล้านบาท ที่ยังเป็นวงเงินที่เตรียมไว้ ซึ่งต้องรอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปตรวจสอบเรื่องความถูกต้อง หากเกษตรกรท่านใดยังไม่ได้ ขอให้ติดตามที่อำเภอและเกษตรอำเภอว่าการลงทะเบียนครบถ้วนหรือไม่ เพื่อที่ทางกระทรวงเกษตรฯ ส่งรายชื่อมาที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะได้ดำเนินการได้ต่อโดยเร็ว
นายจุลพันธ์ กล่าวด้วยว่า การดำเนินการครั้งนี้ไม่ได้โอนเงินผ่านแอปทางรัฐ แต่เป็นการโอนผ่านทางบัญชีเพราะครั้งนี้มีผู้ได้รับประโยชน์จำนวนมากถึง 4 ล้านราย ซึ่งต้องยอมรับว่าใน 4 ล้านคน อาจเป็นกลุ่มที่ไม่ได้มีความพร้อมเรื่องของเทคโนโลยีต่าง ๆ จึงตัดสินใจชะลอการใช้แอปทางรัฐ และดำเนินการที่จะทำให้ถึงมือเกษตรกรได้เร็วที่สุด พร้อมยืนยันว่าทุกบาททุกสตางค์ถึงบัญชีเกษตรกรโดยตรง และขอแสดงความยินดีไปยังพี่น้องเกษตรกร ยืนยันรัฐบาลยังมีความห่วงใยทุกความเดือดร้อนยังพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่