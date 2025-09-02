รมช.มหาดไทย สั่งปภ.-จังหวัดเร่งช่วย-เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม

น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่มจากอิทธิพลของพายุ "คาจิกิ" และพายุ "หนองฟ้า" ณ ห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ร่วมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมถ่ายทอดข้อสั่งการของนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ ที่กำกับดูแลให้เร่งรับมืออย่างใกล้ชิด
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ย้ำแนวทาง 5 ด้าน ทั้งการติดตามสถานการณ์ 24 ชั่วโมง เตรียมพร้อมหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ การช่วยเหลือ-อพยพประชาชนทันทีเมื่อมีเหตุเร่งด่วน การซ่อมพนังกั้นน้ำและสูบน้ำท่วมขังโดยเร็ว การเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบการคลัง และการเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่เสียหายให้กลับสู่ปกติ
ทั้งนี้ ผลกระทบจากพายุ "คาจิกิ" ทำให้เกิดอุทกภัยใน 14 จังหวัด 40 อำเภอ กระทบกว่า 9,531 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 10 ราย บาดเจ็บ 15 ราย ขณะที่พายุ "หนองฟ้า" ส่งผล 12 จังหวัด 37 อำเภอ 192 ครัวเรือน แม้ไม่พบผู้เสียชีวิต แต่หลายจังหวัดยังคงมีน้ำท่วม–ดินถล่มและอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยัน มีความพร้อม ทั้งระบบเตือนภัย เครื่องจักรกลสาธารณภัย และการตั้งศูนย์บัญชาการระดับจังหวัด เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุด