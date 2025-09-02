"เดชอิศม์" ขู่ลาออก สส. หาก ปชป. เลือกร่วมรบ.ภูมิใจไทย

นายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึงจุดยืนในการร่วมรัฐบาล ว่า จุดยืนของหัวหน้าพรรค และเลขาธิการพรรค ยังเป็นไปในทิศทางเดียวกันอยู่ แต่พรรคประชาธิปัตย์ หากจะมีการเปลี่ยนรัฐบาล หรือร่วมรัฐบาลใหม่ จะต้องมีการเทียบเชิญ และหารือกันภายในพรรค แต่เนื่องจากขณะนี้มีเวลาสั้นและรวบรัด จึงลงมติมอบอำนาจให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้ตัดสินใจ
ซึ่งหากหัวหน้าพรรค ตัดสินใจไปจับมือร่วมรัฐบาล กับภูมิใจไทย ก็อยู่ที่มติที่ประชุมร่วมของพรรค แต่สำหรับตน หากเป็นไปในทิศทางนั้น คงต้องลาออกจากการเป็น สส. และยืนยันว่า จะไม่ไปร่วมกับพรรคเพื่อไทย แต่จะขอกลับบ้านไปตั้งหลักก่อน ไม่ใช่การวางมือทางการเมือง