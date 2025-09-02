เลขาฯ กฤษฎีกาย้ำผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ ไม่สามารถยุบสภาได้

นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวถึงอำนาจการยุบสภาของผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ว่า ตอนนี้มีคนพูดกันเยอะ จนสับสนกันไปหมดแล้ว รอดูแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไร ทั้งนี้ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นไปแล้ว ยังไม่มีอะไรเปลี่ยน
เมื่อถามว่า แต่คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาล นายปกรณ์ กล่าวว่า ตนได้ให้ความเห็นไปแล้ว ยังยืนยันความเห็นเดิม
ส่วนวันนี้จะมีการยืนยันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกหรือไม่ นายปกรณ์ กล่าวว่า ยังไม่ทราบ
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่า คณะรัฐมนตรีจะมีการหารือเรื่องการยุบสภา คณะกรรมการกฤษฎีกาจะให้ความเห็นอย่างไร นายปกรณ์ กล่าวว่า ยังยืนยันในความเห็นเดิม
ส่วนจะเป็นอย่างไรถ้า ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ตัดสินใจยุบสภาจริง นายปกรณ์ กล่าวว่า ตนไม่ทราบเหมือนกัน ส่วนจะมีความผิดในทางกฏหมายหรือไม่นั้น เรื่องยังไม่เกิด เราอย่าพึ่งไปคาดเดาอะไรเลย ยังไม่มีอะไร ใจเย็นๆ
เมื่อถามว่า หน่วยงานไหนจะเป็นผู้ตัดสินได้ชัดเจน นายปกรณ์ กล่าวว่า จริงๆ แล้วเรื่องการตีความรัฐธรรมนูญเป็นหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ เราเพียงให้ความเห็นกันไปคนละนิดละหน่อย แต่เดี๋ยวพูดกันไปมันจะยุ่ง เมื่อถามย้ำว่า เรื่องต้องเกิดขึ้นก่อน ถึงจะยื่นได้ใช่หรือไม่ นายปกรณ์ยอมรับว่าใช่ ส่วนผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นนั้น เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ได้มีอะไรพิสดาร
เมื่อถามว่า ดูเหมือนรัฐบาลจะไม่เชื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาล นายปกรณ์ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ท่านต้องพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งก็มีความเห็นทางวิชาการหลากหลาย เพราะฉะนั้น ทำได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ก็แล้วแต่ แต่ตนได้ให้ความเห็นตามหลักไปแล้ว จะว่าอย่างไรเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องตัดสินใจ
เมื่อถามอีกว่า ถ้ารัฐบาลยุบสภาแล้วมีคนไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญการเมืองในช่วงนั้นจะเป็นอย่างไร นายปกรณ์ กล่าวว่า ตนไม่ทราบ เรื่องยังไม่เกิด ขอไม่ตอบดีกว่า เดี๋ยวนักวิชาการจะมาว่าตนอีกว่าตนไม่ใช่นักวิชาการไปพูดอะไรมากมาย