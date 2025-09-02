วิป 2 ฝ่ายนัดถก 3 ก.ย. กำหนดวันโหวตนายกฯ

ว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาพัทธ์ สุขะนันท์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (3 ก.ย.) มีการนัดประชุมของวิป 2 ฝ่าย คือ วิปฝ่ายค้านกับวิปรัฐบาลหารือถึงกำหนดการโหวตเลือกบุคคลเหมาะสมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 32
โดยกำหนดการแจ้งว่า ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2/2568 วันพุธที่ 3 กันยายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CA 308 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา มีวาระการพิจารณาเรื่องการกำหนดวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี