เขื่อนสิริกิติ์ปรับลดการระบายน้ำ จากอิทธิพล"หนองฟ้า"ลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อน

อิทธิพลของพายุ "หนองฟ้า" ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยปริมาณน้ำฝนสะสมวัดได้สูงสุดถึง 100 มิลลิเมตร ที่สถานีวัดระดับน้ำฝน ม.8 ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน ส่งผลให้เกิดน้ำป่าจากลำห้วยแมงไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ใจกลางอำเภอ บางจุดมีน้ำท่วมสูง
ขณะเดียวกัน อ่างเก็บน้ำคลองตรอน มีระดับน้ำอยู่ที่ 195.22 เมตรระดับทะเลปานกลาง ปริมาณน้ำรวม 60.80 ล้านลูกบาศก์เมตร เกินความจุของอ่าง ทำให้ต้องเร่งระบายน้ำผ่านสปิลเวย์กว่า 18 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและบ้านเรือนประชาชนในหมู่ 1, หมู่ 2 และหมู่ 12 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน
กฟผ. และชลประทาน ประสานงานในการปรับลดการระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลพายุดังกล่าว เขื่อนสิริกิติ์ มีการพิจารณาปรับลดการระบายน้ำเป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำ ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2568 ระบายน้ำ จาก 50 ล้าน ลบ.ม. เป็นวันละ 25 ล้าน ลบ.ม.โดยให้เขื่อนสิริกิติ์พิจารณาการปรับ เพิ่ม/ลด การระบายน้ำตามสถานการณ์ และให้พิจารณา Side Flow และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นด้านท้ายน้ำเป็นหลัก และหากสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติให้กลับมาระบายน้ำ ตามแผนการระบายน้ำตามมติที่คณะอนุกรรมการฯ กำหนด