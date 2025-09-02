ส.ชาวนาฯ แจ้งเงินช่วยชาวนาไร่ละพัน โอนผ่านบัญชี ธ.ก.ส.ตามเดิม

จากกรณีที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่ประกาศจ่ายเงินช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ต่อราย ในงวดแรกตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา แต่ปรากฎว่าชาวนายังไม่ได้รับเงิน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ่ายจากเดิมคือโอนเงินผ่านบัญชี ธ.ก.ส. มาจ่ายผ่านทางแอฟพลิเคชัน โดยผู้ที่ได้รับเงินจะต้องลงทะเบียนผ่านแอพพ์ดังกล่าวก่อน ส่งผลให้ชาวนาเดือดร้อนเพราะขั้นตอนยุ่งยาก อยากให้มีการโอนเข้าบัญชีเหมือนเดิมนั้น
ล่าสุด เมื่อวันที่ 2 กันยายน เพจเฟซบุ๊กสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า ว่า ถึงพี่น้องเกษตรกรชาวนา วันนี้ได้รับข่าวจากท่านนายกปราโมทย์ เจริญศิลป์ (นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย) ท่านได้ประสานงานกับหน่วยงานราชการในเรื่องการจ่ายค่าชดเชยนาปรังไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ ที่ปกติหน่วยงานรัฐมีการชี้แจงการจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ
ซึ่งตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงให้คงจ่ายเข้าบัญชีธ.ก.ส.โดยตรง โดยไม่ผ่านแอปฯ "ทางรัฐ" แล้ว โดยจะสั่งจ่ายเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ผ่าน ธ.ก.ส.ภายในคืนนี้ (1 ก.ย.68) ทั้งหมด
ส่วนโครงการนาปี จะทยอยจ่ายภายในต้นเดือนกันยายนนี้ (3-4 ก.ย.68) ทั้งหมดเช่นกัน