มท.1 อนุมัติแต่งตั้ง ผรส.เพิ่มเติม 3,335 หมู่บ้าน

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบการแต่งตั้ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) เพิ่มเติม จำนวน 3,335 หมู่บ้าน (หมู่บ้านละ 1 คน) โดยเน้นหมู่บ้านในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติบ่อยครั้งและมีความเคลื่อนไหวของผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด รวมถึงหมู่บ้านในอำเภอชายแดนไทย-กัมพูชาทุกพื้นที่ เพื่อเป็นหลักประกันในการสร้างพื้นที่ทั่วประเทศไทยให้ปลอดภัยสำหรับพี่น้องประชาชนทุกคน ตามนโยบายหลัก "3 ไร้ทุกข์ 5 สร้างสุข หรือ 8 QUICK WINS" ของกระทรวงมหาดไทย
สำหรับ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ หรือ ผรส. มีหน้าที่หลักในการตรวจตรา ดูแล และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ตลอดจนมีบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้าน เป็นหูเป็นตาตรวจตราและเฝ้าระวังคนจร หรือคนแปลกหน้าที่เข้ามาในหมู่บ้าน รวมถึงความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่น่าสงสัย เพื่อระงับและป้องปรามภัยที่อาจจะมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย ตลอดจนถึงชีวิตและทรัพย์สินของคนในหมู่บ้าน ตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 มาตรา 28 ทวิ
โดยในปัจจุบันมี ผรส. กระจายตัวอยู่ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศกว่า 34,000 คน และเมื่อรวมกับที่ได้มีการอนุมัติเพิ่มเติมในปีนี้ จำนวน 2 ครั้ง (ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568 จำนวน 1,194 คน รวมกับครั้งนี้ 1 กันยายน 2568 จำนวน 3,335 คน) จะทำให้มียอดรวม ผรส.ทั่วประเทศ ณ ปัจจุบัน จำนวน 38,968 คน
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยมีเป้าหมายที่จะประกาศรายชื่อหมู่บ้านให้มี ผรส. เพิ่มเติมให้ครบทุกหมู่บ้านในปีงบประมาณถัดไป ตามสภาพ ความเร่งด่วนและความจำเป็นของพื้นที่ เพื่อสร้างความสงบสุข ความมั่นคง และความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนงานพัฒนาหมู่บ้านและงานด้านความมั่นคง พร้อมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับประชาชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาในระดับพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป