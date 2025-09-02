เบลเยียมย้ำจุดยืนชัด เตรียมรับรองรัฐปาเลสไตน์ ในเวทีสมัชชาใหญ่ UN

มักซีม เปรโวต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม แถลงวันนี้ (2 ก.ย.) ยืนยันท่าทีของรัฐบาลที่จะให้การรับรองสถานะรัฐปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการ ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนก.ย. นี้
เปรโวต์ได้เปิดเผยผ่านข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ว่า "เบลเยียมจะให้การรับรองปาเลสไตน์ในที่ประชุม UN! และจะมีการบังคับใช้มาตรการลงโทษที่เด็ดขาดต่อรัฐบาลอิสราเอล"
ความเคลื่อนไหวของเบลเยียมครั้งนี้สอดคล้องกับท่าทีของฝรั่งเศส ซึ่งประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ได้ประกาศไว้เมื่อเดือนกรกฎาคม ว่าจะดำเนินการในทิศทางเดียวกัน การตัดสินใจดังกล่าวส่งผลให้มีชาติมหาอำนาจตะวันตกอีกสิบกว่าประเทศออกมาเรียกร้องให้ประชาคมโลกร่วมกันรับรองปาเลสไตน์ด้วยเช่นกัน
สำหรับการประชุมสมัชชาใหญ่ UN มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-23 กันยายน ณ นครนิวยอร์ก