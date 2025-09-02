xs
ราคาทองเปิดพุ่ง [+300] รูปพรรณขายออกทะลุ 54,000

ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 2 กันยายน 2568 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.03 น. ราคาทองปรับขึ้น 300 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 53,200 บาท ขายออกบาทละ 53,300 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 52,135.24 บาท ขายออกบาทละ 54,100 บาท