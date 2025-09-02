เพื่อไทยนัดหารือวันนี้ จะยุบสภาหรือไม่

นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าการขอเสียงจากพรรคประชาชนสนับสนุนให้นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย เป็นนายกรัฐมนตรี ว่า ต้องรอพรรคประชาชนว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไร เราพยายามเต็มที่ โดยเสนอสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองแล้ว แต่ไม่ว่าพรรคประชาชนจะเลือกข้างไหน รัฐบาลที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย
เมื่อถามว่า หากประชาชนไม่รับเงื่อนไข จะยุบสภาฯ หรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า การยุบสภาฯ เป็นอำนาจของนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ที่จะเสนอความเห็นขึ้นทูลเกล้าฯ แต่ต้องดูว่าจะทำหรือไม่ทำอย่างไร ซึ่งในที่ประชุมพรรควันนี้ (2 ก.ย.) จะมีการพูดคุยในประเด็นนี้อย่างหลากหลาย สมาชิกพรรคคงได้แสดงความคิดเห็นกันเพิ่มเติม