ดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจ ส.ค.กระเตื้องขึ้น อยู่ที่ระดับ 47.5

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนสิงหาคม 2568 อยู่ที่ระดับ 47.5 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2568 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 45.8 ตามการปรับเพิ่มขึ้นในทุกองค์ประกอบ หลังปรับลดลงมากในเดือนก่อน โดยได้รับแรงหนุนหลักจากด้านผลประกอบการและการผลิต ความเชื่อมั่นภาคการผลิตปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน โดยเฉพาะกลุ่มผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ความเชื่อมั่นด้านผลประกอบการและการผลิตปรับดีขึ้นต่อเนื่อง ตามการส่งออกสินค้า Semiconductor และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ที่ขยายตัวดี สอดคล้องกับอุปสงค์ใน Data Center และวัฎจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
ขณะที่ความเชื่อมั่นในกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ในภาคการผลิตทรงตัวจากเดือนก่อน ยกเว้นกลุ่มผลิตยานยนต์ที่ความเชื่อมั่นปรับลดลงมาก โดยเฉพาะคำสั่งซื้อและการผลิต ตามสัญญาณการฟื้นตัวของยอดขายที่ยังไม่ชัดเจนโดยเฉพาะรถกระบะ
ส่วนความเชื่อมั่นภาคมิใช่การผลิต ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนในเกือบทุกหมวดธุรกิจ โดยเฉพาะด้านผลประกอบการ และปริมาณการให้บริการที่ปรับเพิ่มขึ้นมาก นำโดยกลุ่มโรงแรม และร้านอาหาร ซึ่งได้รับอานิสงส์จากการเดินทางท่องเที่ยวช่วงวันหยุดฤดูร้อนของนักท่องเที่ยวยุโรป แม้ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติบางกลุ่ม ยังมีความกังวลด้านความปลอดภัย และกังวลต่อผลจากความขัดแย้งไทย-กัมพูชา
สำหรับความเชื่อมั่นในกลุ่มก่อสร้าง ปรับเพิ่มขึ้นทั้งการก่อสร้างภาครัฐ และการก่อสร้างเอกชนที่มิใช่ที่อยู่อาศัย อาทิ โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
โดยในอีก 3 เดือนข้างหน้า ดัชนีฯ ปรับดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 51.1 ตามการเพิ่มขึ้นในทุกองค์ประกอบ นำโดยผลประกอบการและการผลิต ความเชื่อมั่นภาคการผลิต ปรับเพิ่มขึ้นในเกือบทุกหมวดธุรกิจ นำโดยกลุ่มการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ที่ความเชื่อมั่นด้านผลประกอบการปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าอาหารทะเลแช่แข็ง ที่ได้รับแรงหนุนจากการส่งออกในช่วงเทศกาลปลายปี เช่นเดียวกับกลุ่มผลิตยานยนต์ ที่ความเชื่อมั่นด้านการผลิตปรับเพิ่มขึ้นมาก เพื่อรองรับงาน Motor Expo ในช่วงปลายปี รวมถึงการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่
เช่นเดียวกับความเชื่อมั่นภาคที่มิใช่การผลิตที่ปรับเพิ่มขึ้น นำโดยกลุ่มค้าปลีก ยานยนต์ รวมทั้งกลุ่มโรงแรม และร้านอาหาร และกลุ่มขนส่งผู้โดยสารที่ความเชื่อมั่นด้านผลประกอบการ และคำสั่งซื้อจากลูกค้าปรับดีขึ้นตามการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว และจากความคาดหวังของผู้ประกอบการต่อการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ