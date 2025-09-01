สภาผู้บริโภคจี้แก้ปัญหาสายสื่อสารรุงรัง

นายอิฐบูรณ์ อ้นวงษา รองเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวในเวทีเสวนา "เปิดรายงาน – เปิดทางออก พลิกวิกฤตสายสื่อสารไม่ปลอดภัย สู่การคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นรูปธรรม" ว่า ปัญหาสายสื่อสารรุงรังบนเสาไฟที่พาดระโยงระยางในชุมชนทั่วประเทศเป็นภัยเงียบที่เสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งสภาผู้บริโภครับการร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยจากการรวบรวมปัญหาในหลายพื้นที่ ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน รวมถึงภาคตะวันตก เช่น จ.ประจวบคีรีขันธ์ พบว่ามีประชาชนได้รับบาดเจ็บจากสายสื่อสาร หรือ สายอะไรก็ตามร่วงหล่น หรือพาดลงมาทำให้การสัญจรบนท้องถนนไม่ปลอดภัย และมีประชาชนร้องเรียนเข้ามาที่สภาผู้บริโภค จึงได้ตรวจสอบและพบว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 มอบหมายให้ กสทช. การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนบูรณาการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าบนเส้นทางหลักทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด แต่การแก้ไขก็ยังไม่สมบูรณ์และมีความล่าช้า
นายลาภิศ ฤกษ์ดี หัวหน้าหน่วยงานเขตพื้นที่ภาคเหนือ สภาผู้บริโภค ระบุว่า ปัญหาสายสื่อสารไม่ใช่เพียงความไม่เป็นระเบียบ แต่กลับสร้างอุบัติเหตุซ้ำซาก ทั้งไฟไหม้เสาไฟจากสายพันกันแน่น ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ถูกสายพาดลำคอจนบาดเจ็บสาหัส รวมถึงไรเดอร์หลายรายสูญเสียรายได้เพราะบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดจากสายสื่อสารห้อยต่ำ จากข้อมูลร้องเรียนสะสมกว่า 1,177 เรื่อง พบว่ายังมีความล่าช้าในการแก้ไข บางกรณีใช้เวลาถึง 101 วัน ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำ เช่น เหตุที่พะเยา น่าน ลำปาง และล่าสุดที่ประจวบคีรีขันธ์
ทั้งนี้ ผลสำรวจจากผู้บริโภค 2,199 คน สะท้อนชัดว่า 71.7% เคยประสบปัญหาสายสื่อสารรกรุงรังขณะที่กว่า 92% เชื่อว่าเป็นสาเหตุอุบัติเหตุร้ายแรง และ 80% มองว่า กสทช. ต้องเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไข สภาผู้บริโภคจึงเสนอแนวทางแก้ปัญหาเชิงระบบ เช่น ตั้งคณะกรรมการจัดการสายสื่อสารระดับจังหวัดโดยมีผู้บริโภคร่วมกำกับ จัดงบปีละ 10 กิโลเมตร เพื่อตัด-ย้ายสายที่ไม่ใช้ ผลักดันระบบ Single Last Mile ลดการซ้ำซ้อนของผู้ให้บริการ จัดตั้งกองทุนเยียวยาผู้เสียหาย โดยหักค่าพาดสาย 15-20%
สภาผู้บริโภคยังเรียกร้องให้ กสทช. แก้ไขประกาศหลักเกณฑ์ เปิดอำนาจให้สำนักงานภูมิภาคสั่งแก้ไขได้ทันที และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมจัดการสายสื่อสารเสี่ยงภัยในพื้นที่