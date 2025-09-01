เกาหลีใต้ส่งออกเซมิคอนดักเตอร์เดือน ส.ค.สูงสุดเป็นประวัติการณ์

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ว่า ข้อมูลของรัฐบาลโซล แสดงให้เห็นถึงการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์มูลค่ามากกว่า 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 484,000 ล้านบาท) ในเดือนที่แล้ว ซึ่งถือเป็นสถิติใหม่ และเพิ่มขึ้นเกือบ 1 ใน 3 จากเดือนสิงหาคม 2567
กระทรวงอุตสาหกรรมเกาหลีใต้ระบุว่า การส่งออกที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว เป็นผลมาจากความต้องการที่แข็งแกร่งจากจีน และการยกเว้นภาษีสำหรับชิป
สินค้าส่งออกสำคัญอื่นๆ ของเกาหลีใต้ ได้แก่ รถยนต์ และเรือ ก็ทำผลงานได้ดีเช่นกัน โดยการส่งออกรถยนต์และเรือ แตะระดับ 5,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 177,600 ล้านบาท) และ 3,140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 101,400 ล้านบาท) ตามลำดับ
แม้ตัวเลขที่แข็งแกร่งข้างต้น ทำให้การส่งออกโดยรวมของเกาหลีใต้มีมูลค่าสูงถึง 58,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.88 ล้านล้านบาท) ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำหรับเดือน ส.ค. อย่างไรก็ตาม การส่งออกไปยังสหรัฐลดลง 12% จากปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 8,740 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 282,000 ล้านบาท) เนื่องจากมาตรการภาษีส่งผลกระทบต่อการจัดส่งเหล็ก ยานยนต์ และเครื่องจักร
ตัวเลขการส่งออกที่แข็งแกร่ง สะท้อนถึงความสำเร็จที่เกิดจากความสามารถในการแข่งขันที่มั่นคงของบริษัทของเรา และความมุ่งมั่นในการส่งออก แม้เผชิญกับปัจจัยภายนอกที่ยากลำบาก เช่น นโยบายภาษีของสหรัฐฯ" นายคิม จอง-ควาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเกาหลีใต้ กล่าวในแถลงการณ์