พาณิชย์เตือนผู้ส่งออก จีนปรับใช้มาตรฐานความปลอดภัยสินค้านมเปรี้ยวใหม่ มีผล 16 ก.ย.68

นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน และสำนักงานกำกับดูแลตลาดแห่งรัฐ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เผยแพร่มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติสำหรับนมเปรี้ยวและผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวปรุงแต่งฉบับใหม่ เริ่มใช้ 16 กันยายน 2568 ซึ่งได้ปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยจากฉบับเดิมที่บังคับใช้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2553
ทั้งนี้ มาตรฐานใหม่มีสาระสำคัญหลัก 4 ประการ สรุปได้ดังนี้
1. คำจำกัดความของนมเปรี้ยว และผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวปรุงแต่ง
2. ข้อกำหนดการใช้นมข้นเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับผลิตนมเปรี้ยวในอุตสาหกรรมอาหาร
3. ข้อบ่งชี้ทางกายภาพ และเคมีในส่วนของความเป็นกรดสำหรับนมเปรี้ยว และ
4. เงื่อนไขปริมาณไขมันของนมแต่ละประเภท ได้แก่ ไขมันพร่องมันเนย ไขมันพร่องมันเนยบางส่วน หรือไขมันทั้งหมด ซึ่งผู้ส่งออกสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://warning.acfs.go.th
นางอารดา กล่าวเพิ่มเติมว่า สินค้านมของไทยเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออกเพิ่มขึ้นทุกปีและจีนถือเป็นตลาดขนาดใหญ่และเป็นตลาดใหม่ที่มีความสำคัญมากขึ้น ผู้ประกอบการไทยควรศึกษามาตรฐานสินค้าของประเทศคู่ค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานและตรงกับความต้องการของประเทศคู่ค้า รวมถึงสามารถส่งสินค้าไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง หากปฏิบัติตามได้จะเป็นการเพิ่มโอกาสขยายตลาดให้เติบโตมากขึ้น
สำหรับข้อมูลสถิติการค้า ไทยส่งออกสินค้านมเปรี้ยวไปยังจีนเป็นลำดับที่ 6 รองจากฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา และเมียนมา โดยในปี 2567 ไทยส่งออกไปจีนปริมาณ 3,609.08 ตัน มูลค่า 140.68 ล้านบาท และในปี 68 ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน ไทยส่งออกไปจีนปริมาณ 1,781.85 ตัน มูลค่า 66.98 ล้านบาท
ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศจะติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการในต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวกับนโยบายฯ ของประเทศคู่ค้า โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ฐานข้อมูลมาตรฐานอาหารประเทศจีน : https://www.sdtdata.com