ทองวันนี้ปรับ 17 ครั้ง [+400] รูปพรรณขายออก 53,800 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ วันนี้ มีการปรับเปลี่ยนทั้งสิ้น 17 ครั้ง ปรับเพิ่มสุทธิ 400 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 52,900 บาท ขายออกบาทละ 53,000 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 51,847.20 บาท ขายออกบาทละ 53,800 บาท