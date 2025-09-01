GISTDA เปิดภาพดาวเทียม พบน้ำท่วม 9 จว.เหนือ-กลาง กว่า 4.8 แสนไร่

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า (GISTDA) ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังด้วยข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-1C ในวานนี้ (31 สิงหาคม) พบว่าขณะนี้มีพื้นที่บางส่วนของภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง ได้แก่ จ.เชียงราย แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา รวม 9 จังหวัด มีที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 486,154 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่การเกษตร พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลักและสายรอง รวมถึงชุมชนที่อยู่อาศัยและเส้นทางคมนาคมบางส่วน ทั้งนี้ ระดับน้ำท่วมขังจะมีความลึกแตกต่างกันไปตามลักษณะของแต่ละพื้นที่
อย่างไรก็ตาม การประเมินพื้นที่น้ำท่วมขังได้จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมโดยประมาณ ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง โดยสถานการณ์ดังกล่าว GISTDA ได้ส่งข้อมูลภาพจากดาวเทียมดังกล่าวให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนในการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน และการติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป
สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขัง GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่นๆ พร้อมรายงานสรุปพื้นที่น้ำท่วมแต่ละจังหวัด เพิ่มเติมได้ที่ https://disaster.gistda.or.th