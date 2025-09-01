ทบ.ซัด! กัมพูชาพฤติกรรมขัดแย้งคำพูด "รักสันติภาพ"

จากกรณีที่ นายเพน โบนา รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา และหัวหน้าโฆษกรัฐบาลกัมพูชา แถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชา–ไทย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568 โดยสรุปว่า
กัมพูชายังคงยึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิงและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างจริงจัง ซึ่งได้รับการยอมรับและคำชื่นชมเพิ่มขึ้นในเวทีระหว่างประเทศ พร้อมเรียกร้องให้ประเทศไทยปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง หลีกเลี่ยงการยั่วยุ ที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้ง และป้องกันไม่ให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้น อีกทั้งยังย้ำว่ากัมพูชามุ่งมั่นต่อสันติภาพ มิตรภาพ ความร่วมมือ และการพัฒนาชายแดน โดยไม่ปรารถนาความขัดแย้งด้วยอาวุธ
พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ได้ออกมาชี้แจงว่า ไม่ควรนำข้อตกลงหยุดยิงมาใช้เป็นเพียงเครื่องมือสร้างภาพทางการสื่อสาร เพื่อเรียกร้องความเห็นใจจากนานาชาติ ขณะที่พฤติกรรมที่ปรากฏกลับขัดแย้งกับสิ่งที่กล่าวอ้าง
โดยภายหลังการหยุดยิงฝ่ายกัมพูชายังคงมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องโดยพยายามหลบสายตาสังคมโลก อาทิ การลอบวางทุ่นระเบิด ซึ่งพบทั้งกรณีที่เกิดระเบิดขึ้นแล้ว และกรณีที่วางดักรอไว้ให้ฝ่ายไทยเหยียบ, การใช้โดรนในการเข้ามาก่อกวนและตรวจสอบการวางกำลังของฝ่ายไทย, การปลุกระดมประชาชนให้ออกมาเคลื่อนไหว สร้างภาพเพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงต่อสายตาชาวโลก และล่าสุดพบการใช้ระเบิดแสวงเครื่องซึ่งมีอานุภาพ ร้ายแรงมากกว่าทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดน รวมถึงการบิดเบือนข่าวสารเพื่อต้องการให้ร้ายประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
โฆษกกองทัพบก ย้ำว่า หากฝ่ายกัมพูชามีความจริงใจในการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง ควรมีการแสดงออกที่เป็นรูปธรรมและตรวจสอบได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน มิใช่เพียงการสร้างภาพเพื่อผลทางการเมืองและการสื่อสาร