เขมรบินโดรนสอดแนมหลายจุด ทภ.2 เฝ้าระวังชายแดนเข้มงวด

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 รายงานสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า สถานการณ์โดยรวม มีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายทหารกัมพูชา โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบโดรนบริเวณพื้นที่ชำแต-ช่องตาเฒ่า 6 ครั้ง และพื้นที่สัตตะโสม-ภูผี-โดนตวน 1 ครั้ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามอย่างใกล้ชิด
กองกำลังทั้งสองฝ่ายยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเอง ฝ่ายไทยจัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์
สำหรับการดูแลผู้อพยพ มีการอำนวยความสะดวกประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่รวบรวมพลเรือน 5 ศูนย์ ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี 1 ศูนย์ 78 คน และในพื้นที่ จ.สุรินทร์ 4 ศูนย์ 488 คน ปัจจุบันมียอด 566 คน เนื่องจากมีความวิตกกังวล ทั้งนี้ ทางฝ่ายปกครองได้จัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เข้าดูแลพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่การดำเนินงานด้านจิตอาสา ศอ.จอส. พระราชทานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอกันทรลักษ์ เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ และติดตามการซ่อมแซมบ้าน พร้อมทั้งให้กำลังใจช่างจิตอาสาสร้างบ้าน และทีมช่างจิตอาสา นักศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่กำลังระดมกำลังทำงานในการช่วยกันซ่อมบ้านให้กับประชาชนผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ และ ศอ.จอส. พระราชทานจังหวัดอุบลราชธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานในพื้นที่ จิตอาสา 9.4 และจิตอาสาพระราชทาน เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้อพยพชายแดนไทย-กัมพูชา และติดตามเร่งรัดการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์สู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา ณ อ.เดชอุดม และ อ.น้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 2 ขอให้ประชาชนรับข้อมูลข่าวสารด้วยวิจารณญาณ และติดตามเฉพาะช่องทางอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ ซึ่งสามารถตรวจสอบและยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง