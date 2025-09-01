xs
ปิดตลาดฯ หุ้นไทย +7.38 จุด มูลค่าซื้อขาย 32,668.69 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขาย ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่ม 7.38 จุด หรือ +0.60% ที่ระดับ 1,243.99 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 32,668.69 ล้านบาท