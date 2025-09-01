ACT ชวนคนไทยร่วมแสดงพลังและโหวตออนไลน์ต้านโกง 6 ก.ย.68

นายมานะ นิมิตรมงคล ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวว่า ปีนี้กระแสสังคมมีความตื่นตัวมากในการแสดงออกถึงการไม่เห็นด้วยกับปัญหาทุจริตดังหลายๆ กรณีข่าวพันธกิจสำคัญหนึ่งขององค์กรมุ่งเน้นเสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมภาคประชาชนช่วยกันทำหน้าที่พลเมืองต่อต้านและต่อสู้กับการโกงทุกรูปแบบ เพราะคอร์รัปชันไม่ใช่ปัญหาของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เป็นสิ่งที่หยั่งรากฝังลึกในโครงสร้าง ระบบ และจนกลายเป็นวัฒนธรรมด้านลบ "โกงแล้วโต โตแล้วรอด" ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง นักธุรกิจ ข้าราชการ หรือแม้แต่ประชาชน เมื่อคนดี..เงียบ คนโกงก็เติบโต นี่คือที่มาของธีม งานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2568 "ไม่โกงก็เกิดได้"
ทั้งนี้ องค์กรและภาคีเครือข่ายจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันต่อเนื่องมา 15 ปี เพื่อปลุกสังคมให้ตื่นรู้ต่อ ระบบโกงพร้อมไปกับการเปิดพื้นที่ฟังเสียงประชาชนให้เสนอทางออก และกระตุ้นเตือนให้ตระหนักในคุณค่าพลังเสียงของตัวเองว่าสามารถเป็นพลเมืองตื่นรู้สู้โกงในบทบาทต่างๆ ได้ ผ่านเนื้อหาและกิจกรรมของงานนี้
สำหรับงานวันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี 2568 กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 กันยายน เวลา 09.00–12.00 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประชาชนทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมและติดตามชมเนื้อหางานที่จะ Live Streaming ผ่านเฟซบุ๊กเพจ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งสามารถร่วมทำผลสำรวจความคิดเห็น (โพลออนไลน์) เพื่อเสนอแนะวิธีกำจัดระบบโกง ผ่านคิวอาร์โค้ดที่จะปรากฏในหน้าจอในวันงาน
"1 เสียงของท่านสำคัญมากครับ เพราะเท่ากับเป็นการแสดงพลังสนับสนุน ร่วมสร้างระบบใหม่ ที่เปิดโอกาสให้คนดีเติบโต และไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม"
ภายในงานยังมีเวทีเสวนา "ไม่โกง..ไม่เกิด..จริงหรือ?" แลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างนักการเมือง นักธุรกิจ ภาคประชาชน และคนรุ่นใหม่ เพื่อร่วมกันหาคำตอบว่า "ถ้าไม่โกง จะเกิดได้อย่างไร?" และ "ระบบที่ดีต้องหน้าตาแบบไหน?" รวมถึงถอดบทเรียนความล้มเหลวของระบบ ผ่านละครเวที "โกง…จนมีคนตาย!" จำลองเหตุการณ์ตึก สตง. ถล่ม โดยให้ผู้แสดงสวมบทบาทผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเรียนรู้ร่วมกันว่าความล้มเหลวของระบบเกิดจากการละเลยหน้าที่ของใคร
ทั้งนี้ ในช่วงเดือนสิงหาคม (วันที่ 8-25 ส.ค.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ได้ทำผลสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ (ACT Poll) หัวข้อ "คุณคิดว่าคอร์รัปชันเริ่มจากตรงไหน?" โดยหนึ่งในคำถามว่า กรณีใดที่สะท้อนปัญหาคอร์รัปชันได้ชัดเจน เจ็บปวดใจ แต่กลับยังไม่มีใครรับผิดชอบ ผลปรากฏว่า อันดับ 1 ได้แก่ กรณีตึกสตง.ถล่ม (ร้อยละ45) รองลงไปเป็นกรณีอาคารราชการทิ้งร้างสร้างไม่เสร็จ (ร้อยละ 23.8) และกรณีนักการเมืองบ้านใหญ่จงใจขับรถชนคนแต่ชนะเลือกตั้ง (ร้อยละ 19.21) ผลสำรวจในรายละเอียดจะมีการเผยแพร่ในลำดับต่อไป