"เสี่ยหนู" ไม่ก้าวก่ายพรรคส้มเลือกหนุนใครนั่งนายกฯ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ไม่ขอคาดการณ์ ก้าวก่าย หรือก้าวล่วงต่อท่าทีของพรรคประชาชนในการโหวตสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ซึ่งพรรคภูมิใจไทยได้ยืนยันไปแล้วว่ายินดีที่จะยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของพรรคประชาชน ซึ่งจะทำให้ประเทศมีทางออกที่ดี
ส่วนกรณีที่พรรคเพื่อไทย ไปเจรจากับพรรคประชาชนโดยใช้คดีฮั้ว สว. และคดีเขากระโดง มาโจมตีพรรคภูมิใจไทย เพื่อไม่ให้โหวตสนับสนุนแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคภูมิใจไทยนั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ตอนนี้ต้องสามัคคีกันไว้ให้ดีที่สุด อย่าพยายามไปพูดอะไรให้มันแตกแยกกัน แค่แตกแยกมาถึงจุดนี้ คนที่ทำให้เป็นแบบนี้ก็ทำร้ายบ้านเมืองมามากพอแล้ว
ส่วนกระแสข่าวการเติมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาล หลังมีข่าวพรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคประชาธิปัตย์ เตรียมโหวตสนับสนุนนายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรีนั้น ยังไม่ได้คุยกันในรายละเอียด
ส่วนที่มีแกนนำของพรรคเพื่อไทยพูดว่า หากพรรคประชาชนเลือกแคนดิเดตของพรรคภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทยจะยุบสภาทันทีนั้น มองว่าเป็นการขู่ไม่ให้พรรคประชาชนจับมือกับภูมิใจไทยหรือไม่ นายอนุทิน พยักหน้า พร้อมระบุว่า การยุบสภาเป็นสิทธิตามกฎหมาย หากทำอะไรให้ถูกกฎหมาย ก็ทำได้หมด
ส่วนจะเป็นข้อได้เปรียบหรือไม่ ในการที่แคนดิเดตของพรรคภูมิใจไทยเดินทางไปพูดคุยกับพรรคประชาชนด้วยตัวเอง นายอนุทิน กล่าวว่า ผู้ที่ประเมินคือผู้ที่เราไปพบด้วย ซึ่งต้องให้เกียรติกัน เราไปพบหัวหน้าพรรคไม่ว่าจะเป็นพรรคเล็กหรือพรรคใหญ่ หากเราไปได้เราก็ต้องไป การให้เกียรติกัน จะทำให้การหารือมีบรรยากาศที่ดีขึ้น การบันทึกข้อตกลงต่างๆ ก็จะเป็นไปได้ด้วยผลดี ไม่มีทิฐิ เปิดเผยทุกอย่าง และไม่มีซ่อนเร้น ซึ่งคนที่รู้จักตนก็จะรู้ว่าตนเป็นคนที่จริงใจ และจริงใจมากเกินไปด้วย