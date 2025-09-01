Egg Board ถกมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) โดยมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนเกษตรกรเข้าร่วมประชุม
กรมปศุสัตว์รายงานว่า ปัจจุบันมีจำนวนไก่ไข่ยืนกรง 53.84 ล้านตัว ประมาณการผลผลิต 44.68 ล้านฟองต่อวัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 68) ในขณะที่ราคาไข่ไก่ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2568 มีราคาเฉลี่ยฟองละ 3.60 บาท อัตราการบริโภคเฉลี่ยของประชาชนไทยอยู่ที่ 236 ฟองต่อคนต่อปี คิดเป็นปริมาณการบริโภคทั้งประเทศรวม 15,953 ล้านฟองต่อปี
ในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2568 ประเทศไทยส่งออกไข่ไก่สด 304.63 ล้านฟอง คิดเป็นมูลค่า 1,087.94 ล้านบาท โดยประเทศคู่ค้าหลัก ได้แก่ สิงคโปร์ 78% ฮ่องกง 9% ญี่ปุ่น 8% สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 3% และ อื่น ๆ 2%
การส่งออกมีส่วนช่วยดูดซับผลผลิตส่วนเกินจากระบบภายในและช่วยรักษาเสถียรภาพราคาในประเทศโดยไม่กระทบต่อผู้บริโภค โดย Egg Board กำหนดแนวทางในการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ตลอดจนดูแลทั้งในเรื่องต้นทุนการผลิต และปัจจัยอื่นๆ อย่างครอบคลุมและรอบคอบอีกด้วย
ที่ประชุมยังได้หารือถึงแนวทางบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ติดตามต้นทุนการเลี้ยงอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะต้นทุนอาหารสัตว์และพลังงาน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ พร้อมพิจารณาทบทวนแผนบริหารผลผลิตให้ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ เพื่อเสริมความมั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่
นอกจากนี้ ที่ยังมีมติเห็นชอบร่างโครงการ "กินไข่ทุกวัน สุขภาพดีทุกวัย" เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคไข่ภายในประเทศ โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข การศึกษา และท้องถิ่น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของไข่ไก่ในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะเด็ก วัยทำงาน และผู้สูงอายุ
นายอรรถกร กล่าวย้ำว่า ในการอนุญาตนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ Egg Board ได้มอบหมายกรมปศุสัตว์ในฐานะเลขานุการ ให้ดำเนินการตามแนวทางการขอนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (PS) ของผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งผู้ประกอบการที่จะขอนำเข้าต้องมีแผนการผลิตและแผนการตลาดที่ชัดเจน โดยเสนอข้อมูลรายละเอียดผ่านคณะอนุกรรมการฯ ตามขั้นตอนเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา และเพื่อการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วมในการกระจายพันธุ์ไก่ไข่ให้แก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง แต่อย่างไรก็ตามต้องไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ที่ดำเนินการอยู่และผู้ประกอบการนำเข้ารายเก่าด้วย