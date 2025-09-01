"ศรีสุวรรณ" ร้อง กกต. สอบ "ธนาธร-ทักษิณ" คุยดีลตั้งรัฐบาลเข้าข่ายครอบงำพรรคการเมือง

นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองและคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อขอให้ไต่สวนสอบสวนกรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ออกมายอมรับว่าได้เจรจาพูดคุยกันกับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชนนั้น เข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 28-29 แห่ง พรป.พรรคการเมือง 2560 หรือไม่
นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า การออกมายอมรับข้อเท็จจริงว่ามีการเจรจาพูดคุยกันกับนายทักษิณ เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชน ทั้งๆ ที่บุคคลทั้งสองมิได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดทั้งสิ้น เนื่องจากนายธนาธร ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553 สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและห้ามมิให้ไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีก ภายในกำหนดสิบปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรค
ส่วนนายทักษิณ ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาในข้อหาทุจริตหรือใช้อำนาจขัดต่อกฎหมายรวมแล้วหลายคดี ต้องห้ามตามกฎหมายพรรคการเมือง มาตรา 24 (2) และข้อบังคับพรรคเพื่อไทย
ดังนั้น การที่บุคคลทั้งสองเป็นผู้ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใด ไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชน หรือพรรคเพื่อไทย แต่กลับดำเนินการพูดคุยเจรจากันเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำ หรือมีพรรคประชาชนเข้าร่วมสนับสนุนด้วย อันชี้ให้เป็นว่าเป็นการดำเนินการที่อาจเข้าข่ายกระทำการอันใดอันเป็นการควบคุม ครอบงำ หรือชี้นำ กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม อันขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 28 และหรือมาตรา 29 ได้
องค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน จึงนำความมาชี้เบาะแสให้นายทะเบียนพรรคการเมือง และ กกต. ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายในการไต่สวนสอบสวน และเสนอศาลลงโทษตามบทบัญญัติของกฎหมายต่อไป