"วันนอร์" ยันสัปดาห์นี้สภาฯ พร้อมโหวตนายกฯ คนใหม่

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า สัปดาห์นี้ได้ออกระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 3 วัน คือวันที่ 3-5 กันยายน โดยวันพุธที่ 3 จะเป็นการพิจารณากฎหมาย ส่วนวันพฤหัสบดีที่ 4 จะเป็นการพิจารณากระทู้แต่ต้องยกเลิกไป เนื่องจากคณะรัฐมนตรีทุกคนพ้นจากตำแหน่ง จึงไม่สามารถตอบกระทู้ถามได้ แต่ยังมีเรื่องเพื่อทราบ ที่จะต้องเชิญหน่วยงานมาชี้แจง ขณะที่ในวันศุกร์ที่ 5 เป็นการพิจารณาวาระพิเศษ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ ค้างอยู่หลายฉบับ ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอเข้ามาและมีความจำเป็น ต้องเร่งประกาศใช้จะต้องเร่งพิจารณาโดยไม่มีวาระหารือ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ให้ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ส่งผลให้คณะรัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่ง โดยกระบวนการจากนี้สภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ เพื่อจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี มี 2 แนวทางคือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เสนอโดยเร่งด่วนในที่ประชุม แต่ต้องเสนอก่อนเพื่อแจ้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน แนวทางที่สองคือ สภาฯ อาจจะ ออกเป็นวาระด่วนพิเศษ ซึ่งต้องดูวันที่เหมาะสม และให้สมาชิกมีความพร้อมทุกฝ่าย ทั้งนี้อยากจะให้ วิปฯ ทั้งสองฝ่ายได้หารือกัน หรือพรรคการเมืองที่มีสิทธิ์เสนอชื่อนายกรัฐมนตรี ทำเป็นข้อเสนอเข้ามาก็ทำได้
พร้อมกันนี้ ยืนยันว่า สภาฯ มีความพร้อมในการดำเนินการ เพราะสัปดาห์นี้ได้เรียกประชุม 3 วันอยู่แล้ว วันใดที่สมาชิกมีความพร้อม ก็สามารถบรรจุและดำเนินการได้เลย พร้อมย้ำว่า ทุกฝ่ายย่อมต้องการให้การเลือกนายกรัฐมนตรี และจัดตั้งรัฐบาลนี้ ไม่ล่าช้าไป เพราะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ