xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย +3.16 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 18,037.26 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (1 ก.ย.) ดัชนี Set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,239.77 จุด ปรับขึ้น 3.16 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.26 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 18,037.26 ล้านบาท