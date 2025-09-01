"ภูมิธรรม" คุยพรรคประชาชนพร้อมรับข้อเสนอทั้งหมด อ้าง ปท.วิกฤตต้องรีเซตการเมืองใหม่

นายภูมิธรรม เวชยชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการพูดคุยกับพรรคประชาชน เมื่อวานนี้ (31 ส.ค.) ว่า สถานการณ์ปัจจุบัน ยังอยู่ในจุดที่พรรคเพื่อไทยได้รับมอบหมายจากพรรคร่วมรัฐบาลในการดำเนินการจัดตั้งรัฐบาล และพบกับพรรคประชาชน จึงต้องลาการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ไป และได้พูดกับ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) โดยได้มอบหมายให้ทำหน้าที่ตามกระบวนการของกฎหมาย ซึ่งคิดว่าอนาคตของประเทศมีความสำคัญ แม้จะมีความกินแหนงแคลงใจ ไม่พอใจกันบ้างถือเป็นเรื่องธรรมดาของการทำงาน
ทั้งนี้ จากการไปพรรคประชาชน ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่น แต่ไม่มีผู้บริหารรับ และได้เดินเข้าไปพบ 4-5 คน ในห้องประชุม ซึ่งเราไปกับตัวแทนพรรคร่วมหลายคน ซึ่งในการพูดคุย ได้ขอบคุณที่ให้โอกาสมานั่งประชุม ในฐานะตัวแทนที่ทุกคนได้มอบหมาย แม้จะไม่มีหน้าที่ในพรรคเพื่อไทยโดยตรง แต่ก็ทำหน้าที่ในการปฏิบัติงานแทนนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นประธานของ ครม. และเมื่อมีการถามหา ตนจึงเดินทางไป ซึ่งการพูดคุย ตนได้มีการเสนอว่าพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค ในข้อเสนอทั้งหมดของพรรคประชาชนเรารับทั้งหมด เป็นเรื่องที่ตรงกัน เพราะว่าวันนี้ประเทศวิกฤต ถึงเวลาที่จะต้องรีเซตการเมืองใหม่ เพราะฉะนั้น การเสนอให้ดำเนินการตามข้อเสนอของพรรคประชาชน เป็นเรื่องที่ดีควรจะทำ และสิ่งที่พรรคประชาชนเสนอถามกลับมา ประเด็นแรกคือ รัฐธรรมนูญปี 2540 ไม่มีเจตนาอะไร หัวใจสำคัญ คือ การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ผ่านกลไกของ ส.ส.ร. ซึ่งเป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลเห็นด้วย
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยไม่ได้สนับสนุน ซึ่งตนไม่ได้ติดใจที่จะใช้รัฐธรรมนูญปี 2540 เพื่อประกอบใช้ในระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หากพรรคประชาชนติดใจเรื่องนี้ สามารถถอนออกได้ ไม่มีปัญหาอะไร เพราะเรายอมรับอยู่แล้วว่าจะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
