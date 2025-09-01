น้ำป่าเริ่มไหลท่วมหลายพื้นที่ในเพชรบูรณ์ จากผลกระทบฝนตกหนัก

สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากใน จ.เพชรบูรณ์ วันนี้ (1 ก.ย.) หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ น้ำเริ่มไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง แต่ระดับน้ำยังไม่สูง
นายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ รายงานว่า ผลกระทบจากฝนตกในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังในพื้นที่บ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรในหมู่บ้านตำบล สะเดียง ตำบลระวิง ตำบลน้ำร้อน ตำบลนายม ตำบลวังชมพู และมีน้ำเข้าท่วมขังในพื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่ลุ่มต่ำ โดยระดับน้ำแม่น้ำป่าสักมีแนวโน้มสูงขึ้น
ทั้งนี้ อยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมรับน้ำจากอำเภอหล่มสัก และปริมาณน้ำจากอำเภอเขาค้อ
