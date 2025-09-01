xs
"เรืองไกร" ร้อง กกต.ยุบพรรคเพื่อไทย ชี้การกระทำเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบ ปชต.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS เพื่อขอให้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณายื่นคำร้องยุบพรรคเพื่อไทย โดยให้นำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 ว่า พรรคเพื่อไทยโดย นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 (2) หรือไม่ ซึ่งเทียบกับ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2562 คดียุบพรรคไทยรักษาชาติได้